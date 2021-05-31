Порошенко призвал власть поднять зарплаты и пенсии, чтобы компенсировать рост цен и тарифов

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время согласительного совета призвал власть увеличить зарплаты, пенсии и субсидии, поскольку в Украине существенно подорожали пищевые продукты и продолжают расти тарифы на коммунальные услуги, но доходы граждан не растут.

"С завтрашнего дня установленные цены на газ для населения будут рекордными за всю историю существования независимой Украины. Тарифы с учетом НДС и транспортировки будут составлять от 9 до 14 тыс. грн за тысячу кубометров. 500 долларов за тысячу кубометров. Разве выросла зарплата, разве выросли пенсии? А может, субсидиями кто-то компенсировал резкое ухудшение уровня жизни людей? - Нет", - заявил Порошенко.

Он также напомнил, что с 1 января этого года впервые с 2017 года отменили льготный тариф на электроэнергию для населения.

"Твердо убежден, что все это должно быть компенсировано. Компенсирован двукратный рост цен на базовые продукты потребления украинцев индексацией зарплат и пенсий. И по этому поводу нам надо пригласить премьер-министра в пятницу для того, чтобы выполнять нормы закона по защите украинцев. Она предусматривает в случае резкого роста цен индексацию зарплат и пенсий", - резюмировал Порошенко.