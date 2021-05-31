Порошенко закликав владу підняти зарплати і пенсії, щоб компенсувати зростання цін і тарифів

П’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час погоджувальної ради закликав владу збільшити зарплати, пенсії та субсидії, оскільки в Україні суттєво здорожчали харчові продукти й продовжують зростати тарифи на комунальні послуги, а доходи громадян не зростають.

"Із завтрашнього дня встановлені ціни на газ для населення будуть рекордними за всю історію існування незалежної України. Тарифи з урахуванням ПДВ і транспортування будуть становити від 9 до 14 тис. грн за тисячу кубометрів. 500 доларів за тисячу кубометрів. Хіба зросла зарплата, хіба зросли пенсії? А може, субсидіями хтось компенсував різке погіршення рівня життя людей? - Ні", - заявив Порошенко.

Він також нагадав, що з 1 січня цього року вперше з 2017 року скасували пільговий тариф на електроенергію для населення.

"Твердо переконаний, що все це має бути компенсовано. Компенсовано двократне зростання цін на базові продукти споживання українців індексацією зарплат і пенсій. І з цього приводу нам треба запросити прем'єр-міністра в п`ятницю для того, щоб виконувати норми закону по захисту українців. Вона передбачає у випадку різкого зростання цін індексацію зарплат і пенсій", - резюмував Порошенко.