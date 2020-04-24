Порошенко призвал власть немедленно обеспечить врачей средствами защиты

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко подчеркнул, что власть игнорирует законодательные инициативы по страхованию врачей и усиления их социальной защиты

"Европейская солидарность" требует от властей обеспечить защиту медицинских работников, которые остались без денег и должного медицинского обеспечения, и именно этот вопрос должен быть приоритетным для Верховной рады. Об этом перед внеочередным заседанием парламента заявил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко подчеркнул, что власть игнорирует законодательные инициативы по страхованию врачей и усиления их социальной защиты.

"Ключевая проблема - это защита медицинских работников. Фракция "Европейской солидарности" настаивала на том, чтобы было сформировано несколько государственных программ. Первая программа - это резкое повышение заработной платы медработникам – врачам, медсестрам, особенно тем, кто сейчас работает с инфицированными коронавирусом. К сожалению, несмотря на то, что якобы и бюджет принят, деньги до врачей не дошли. Каждый день - это риск болезни врачей, это пациенты, которые не имеют на сегодня надлежащей медицинской помощи, и безусловно только это оправдывает созыв внеочередной сессии парламента", - сказал Порошенко.

Кроме того, в партии требуют немедленного страхования врачей, поскольку в 2014 году сделали это в отношении воинов, которые защищают государство на Востоке.

"100 минимумов семье в случае, к сожалению, гибели. И 30, 40, 50 минимумов выплаты в случае болезни. Врачи и медработники должны чувствовать, что государство о них заботится. И третья позиция - это средства защиты, медикаменты, оборудование. К сожалению, это не движется в том темпе, который мы требуем. И на сегодня мы готовы быть партнерами - и в отношении наших инициатив, и относительно законодательного обеспечения, и относительно бюджетного обеспечения. Ибо без этого последствия будут ужасными", - резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине коронавирусную болезнь заболели 1245 медиков.

Ранее Петр Порошенко призвал власть ввести страхование медиков на случай их поражения COVID 19. По убеждению Порошенко, размер страховой выплаты должен приравниваться к выплатам военным на передовой.