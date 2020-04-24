Порошенко закликав владу негайно забезпечити лікарів засобами захисту

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко наголосив, що влада ігнорує законодавчі ініціативи щодо страхування лікарів та посилення їхнього соціального захисту

"Європейська солідарність" вимагає від влади забезпечити захист медичних працівників, які залишилися без грошей та належного медичного забезпечення, і саме це питання має бути пріоритетним для Верховної ради. Про це перед позачерговим засіданням парламенту заявив лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко наголосив, що влада ігнорує законодавчі ініціативи щодо страхування лікарів та посилення їхнього соціального захисту.

"Ключова проблема - це захист медичних працівників. Фракція "Європейської солідарності" наполягала на тому, щоб було сформовано декілька державних програм. Перша програма - це різке підвищення заробітної плати медпрацівникам – лікарям, медсестрам, особливо тим, хто зараз працює з інфікованими коронавірусом. На жаль, попри те, що нібито і бюджет прийнятий, гроші до лікарів не дійшли. Кожен день - це ризик хвороби лікарів, це пацієнти, які не мають на сьогодні належної медичної допомоги, і безумовно тільки це виправдовує скликання позачергової сесії парламенту", - сказав Порошенко.

Окрім того, в партії вимагають негайного страхування лікарів, оскільки у 2014 році зробили це стосовно воїнів, які боронять державу на Сході.

"100 мінімумів родині у випадку, на жаль, загибелі. І 30, 40, 50 мінімумів виплати у випадку хвороби. Лікарі й медпрацівники мають відчувати, що держава про них піклується. І третя позиція - це засоби захисту, медикаменти, обладнання. На жаль, це не рухається в тому темпі, який ми вимагаємо. І на сьогодні ми готові бути партнерами - і щодо наших ініціатив, і щодо законодавчого забезпечення, і щодо бюджетного забезпечення. Бо без цього наслідки будуть жахливими", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 1245 медиків.

Раніше Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медиків на випадок їхнього ураження COVID 19. На переконання Порошенка, розмір страхової виплати має прирівнюватись до виплат військовим на передовій.