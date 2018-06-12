Также Порошенко поблагодарил Эрдогана за поддержку и защиту прав крымских татар

Президент Украины Петр Порошенко призвал Турцию помочь в освобождении украинских заложников. Об этом Порошенко сказал в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во вторник, 12 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

"Призвал президента Турецкой Республики Раджепа Тайипа Эрдогана содействовать в освобождении украинских заложников", - сообщил Порошенко в Twitter.

Закликав Президента Турецької Республіки Раджепа Таїпа Ердогана сприяти у звільненні українських заручників — Петро Порошенко (@poroshenko) June 12, 2018

Также он поблагодарил Эрдогана за неизменную позицию в поддержке территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных.

Известно, что Порошенко акцентировал внимание на голодании украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья. В ходе разговора Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и РФ посетят заключенных.