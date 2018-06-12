Також Порошенко подякував Ердогану за підтримку та захист прав кримських татар

Президент України Петро Порошенко закликав Туреччину допомогти у звільненні українських заручників. Про це Порошенко сказав у ході зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у вівторок, 12 червня, повідомляє прес-служба глави держави.

"Закликав президента Турецької Республіки Раджепа Таїпа Ердогана сприяти у звільненні українських заручників", - повідомив Порошенко у Twitter.

Закликав Президента Турецької Республіки Раджепа Таїпа Ердогана сприяти у звільненні українських заручників — Петро Порошенко (@poroshenko) June 12, 2018

Також він подякував Ердогану за незмінну позицію у підтримці територіальної цілісності України та захист прав кримських татар.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, у ході якої обговорювалося питання звільнення українських політв’язнів.

Відомо, що Порошенко акцентував увагу на голодуванні українців та висловив занепокоєння погіршенням стану їхнього здоров’я. У ході розмови Порошенко та Путін домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини України та РФ відвідають ув'язнених.