Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Порошенко закликав Туреччину допомогти у звільненні українських заручників

НовиниСуспільство    12.06.2018 - 22:28
Фото: Петро Порошенко та Реджеп Таїп Ердоган (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко та Реджеп Таїп Ердоган (president.gov.ua)

Також Порошенко подякував Ердогану за підтримку та захист прав кримських татар

Президент України Петро Порошенко закликав Туреччину допомогти у звільненні українських заручників. Про це Порошенко сказав у ході зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у вівторок, 12 червня, повідомляє прес-служба глави держави.

"Закликав президента Турецької Республіки Раджепа Таїпа Ердогана сприяти у звільненні українських заручників", - повідомив Порошенко у Twitter.

Також він подякував Ердогану за незмінну позицію у підтримці територіальної цілісності України та захист прав кримських татар.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, у ході якої обговорювалося питання звільнення українських політв’язнів.

Відомо, що Порошенко акцентував увагу на голодуванні українців та висловив занепокоєння погіршенням стану їхнього здоров’я. У ході розмови Порошенко та Путін домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини України та РФ відвідають ув'язнених.

Геращенко: Україна готова до компромісу в питанні звільнення заручників Обмін Сенцова і Кольченка може відбутися за участю Туреччини, - Джемілєв
Теги публікації: заложники, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся