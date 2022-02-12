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Порошенко призвал созвать СНБО: "готов предоставить план действий по защите страны"

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Киев, Суббота 12 февраля 2022 09:53
Порошенко призвал созвать СНБО: "готов предоставить план действий по защите страны" Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко требует от президента немедленно созвать СНБО с участием лидеров парламентских фракций. Он также призвал в субботу созвать внеочередное заседание парламента с руководством блока безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Вечер пятницы принес очень много новой тревожной информации о готовности России к полномасштабному вторжению в Украину. Источники, к сожалению, настолько серьезны, что ими недопустимо пренебрегать, даже будучи оптимистами", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко призывает созвать заседание СНБО для обсуждения предложений и разработки единого и совместного плана действий по защите страны.

"От председателя Верховной рады требуем так же в субботу созвать внеочередное чрезвычайное заседание парламента, на которое пригласить президента, министра обороны, Главнокомандующего Вооруженных сил, руководителей разведок и тому подобное. Верховная рада должна изменить календарный график и быть готовой в режиме нонстоп принимать необходимые законы, потому что это было в 2014 году. С этим требованием на 8.30 утра мы идем к Руслана Стефанчука", - сообщил Порошенко.

Политик также убежден, что правительство в течение дня должно подать предложения по увеличению расходов на оборону - за основу может быть взят законопроект "Евросолидарности".

"Мы находимся в тех условиях, когда ответственная власть и ответственные политики не имеют права на позицию страуса, не имеют права прятать голову в песок. Наоборот, своими действиями должны демонстрировать лидерство, вселять уверенность и оптимизм. Нам надо иметь план действий и честно говорить с людьми", - сказал Порошенко.

Напомним, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки, 11 февраля. В результате обстрелов оккупантов один украинский боец получил ранения.

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Петр Порошенко СНБО
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