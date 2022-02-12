Боевики скидывали мины и обстреливали позиции украинских военных: один боец ранен

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, 11 февраля. В результате обстрелов оккупантов один украинский боец получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

В направлении Невельского они дважды открывал огонь по позициям украинских военных из стрелкового оружия.

В районе Песков враг дважды обстреливал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Широкино российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Стрелковое оружие оккупанты использовали и в районе Водяного.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

"Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - уточнили в штабе ООС.

Также зафиксировано еще одно нарушение режима прекращения огня по состоянию на сегодняшнее утро, 12 февраля. В районе Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В штабе ООС уточняют, что украинские защитники вели ответный огонь по оккупантам, не применяя вооружения, запрещенного "Минском".