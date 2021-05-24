Порошенко призвал к санкциям против режима Лукашенко из-за ситуации с Протасевичем

Введение новых санкций как против белорусского режима, так и его российских покровителей должна стать адекватным ответом на нарушение Александром Лукашенко принципов демократии.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Facebook .

По его мнению, украинская власть должна:

ввести персональные санкции против вдохновителей и исполнителей преступления по похищению человека в аэропорту Минска;

прекратить авиационные полеты над территорией Беларуси;

установить запрет на полеты самолетов авиакомпании "Белавиа" в аэропорты Украины;

немедленно прекратить импорт белорусской электроэнергии в Украину;

усилить работу украинских спецслужб для нейтрализации угроз для жизни и здоровья оппонентов белорусской тирании, которые нашли убежище в Украине.

"Призываю Европейский союз, США, других наших партнеров к аналогичным санкциям против Беларуси, а украинские власти - немедленно ввести эти санкции, а в дальнейшем синхронизировать их с международными", - подчеркнул Порошенко.

Он также решительно осуждает методы борьбы режима Лукашенко с демократической оппозицией.

"Роман Протасевич, как и другие политические заключенные должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Должны быть обеспечены права белорусской оппозиции. Еще в августе прошлого года я отмечал, что только через проведение новых президентских выборов в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ Беларусь может вернуться на путь стабильного демократического развития. Теперь же очевидно, что сам Лукашенко в таких выборах участия принимать уже не может", - убежден он.