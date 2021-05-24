Порошенко закликав до санкцій проти режиму Лукашенка через ситуацію з Протасевичем
Запровадження нових санкцій як проти білоруського режиму, так і його російських покровителів має стати адекватною відповіддю на порушення Олександром Лукашенком принципів демократії.
Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Facebook.
На його думку, українська влада має:
- запровадити персональні санкції проти натхненників і виконавців злочину із викрадення людини в аеропорту Мінська;
- припинити авіаційні польоти над територією Білорусі;
- встановити заборону на польоти літаків авіакомпанії "Белавіа" в аеропорти України;
- негайно припинити імпорт білоруської електроенергії в Україну;
- посилити роботу українських спецслужб для нейтралізації загроз для життя і здоров’я опонентів білоруської тиранії, які знайшли притулок в Україні.
"Закликаю Європейський союз, США, інших наших партнерів до аналогічних санкцій проти Білорусі, а українську владу - негайно запровадити ці санкції, а надалі синхронізувати їх з міжнародними", - наголосив Порошенко.
Він також рішуче засуджує методи боротьби режиму Лукашенка з демократичною опозицією.
"Роман Протасевич, як і інші політичні в‘язні, мають бути негайно і безумовно звільнені. Повинні бути забезпечені права білоруської опозиції. Ще в серпні минулого року я наголошував, що лише через проведення нових президентських виборів відповідно до високих стандартів ОБСЄ Білорусь може повернутися на шлях стабільного демократичного розвитку. Тепер же очевидно, що сам Лукашенко у таких виборах участі брати вже не може", - переконаний він.
Запровадження нових санкцій як проти білоруського режиму, так і його російських покровителів має стати адекватною...Posted by Петро Порошенко on Monday, May 24, 2021
Нагадаємо, вчора у Білорусі затримали журналіста засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Його літак компанії Ryanair змусили приземлитися в Мінську, а після цього відбулося затримання.
Раніше повідомлялося, що білоруська сторона погрожувала пасажирському літаку. Для цього залучили ВПС Білорусі за участю винищувача-перехоплювача. Диспетчери наказали пасажирському літаку здійснити посадку в Мінську, інакше він буде збитий.
Також ми писали, що світова спільнота моментально відреагувала на інцидент. Багато країн висловили протест і стурбованість з цього приводу. Вони закликають звільнити журналіста.