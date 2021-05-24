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Порошенко закликав до санкцій проти режиму Лукашенка через ситуацію з Протасевичем

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Київ, Понеділок 24 травня 2021 17:08
Порошенко закликав до санкцій проти режиму Лукашенка через ситуацію з Протасевичем Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Запровадження нових санкцій як проти білоруського режиму, так і його російських покровителів має стати адекватною відповіддю на порушення Олександром Лукашенком принципів демократії.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Facebook.

На його думку, українська влада має:

  • запровадити персональні санкції проти натхненників і виконавців злочину із викрадення людини в аеропорту Мінська;
  • припинити авіаційні польоти над територією Білорусі;
  • встановити заборону на польоти літаків авіакомпанії "Белавіа" в аеропорти України;
  • негайно припинити імпорт білоруської електроенергії в Україну;
  • посилити роботу українських спецслужб для нейтралізації загроз для життя і здоров’я опонентів білоруської тиранії, які знайшли притулок в Україні.

"Закликаю Європейський союз, США, інших наших партнерів до аналогічних санкцій проти Білорусі, а українську владу - негайно запровадити ці санкції, а надалі синхронізувати їх з міжнародними", - наголосив Порошенко.

Він також рішуче засуджує методи боротьби режиму Лукашенка з демократичною опозицією.

"Роман Протасевич, як і інші політичні в‘язні, мають бути негайно і безумовно звільнені. Повинні бути забезпечені права білоруської опозиції. Ще в серпні минулого року я наголошував, що лише через проведення нових президентських виборів відповідно до високих стандартів ОБСЄ Білорусь може повернутися на шлях стабільного демократичного розвитку. Тепер же очевидно, що сам Лукашенко у таких виборах участі брати вже не може", - переконаний він.

Запровадження нових санкцій як проти білоруського режиму, так і його російських покровителів має стати адекватною...

Posted by Петро Порошенко on Monday, May 24, 2021

Нагадаємо, вчора у Білорусі затримали журналіста засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Його літак компанії Ryanair змусили приземлитися в Мінську, а після цього відбулося затримання.

Раніше повідомлялося, що білоруська сторона погрожувала пасажирському літаку. Для цього залучили ВПС Білорусі за участю винищувача-перехоплювача. Диспетчери наказали пасажирському літаку здійснити посадку в Мінську, інакше він буде збитий.

Також ми писали, що світова спільнота моментально відреагувала на інцидент. Багато країн висловили протест і стурбованість з цього приводу. Вони закликають звільнити журналіста.

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