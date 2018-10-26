Порошенко призвал РФ вывести войска из Украины

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко подчеркнул, что весь мир требует выполнения минских договоренностей

Президент Украины Петр Порошенко призвал Российскую Федерацию вывести свои войска из Украины. Об этом он заявил в ходе выступления на Форуме регионов в Беларуси, передает корреспондент РБК-Украина.

В ходе выступления Порошенко поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за то, что он поддержал инициативу проведения переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе в Минске.

"Я благодарю за ту инициативу, о которой мы договорились с Лукашенко, о том, чтобы переговоры о прекращении войны, прекращении агрессии России против Украины проходили в Минске. О том, чтобы первые сложнейшие переговоры (прошли в Минске, - ред.)...я тогда приехал в Минск сразу после Краматорска, где ракетами были разбомбленные мирные кварталы...Лукашенко видел, в каком я был состоянии. Я попросил, чтобы в Минске была создана база для того, чтобы мы искали пути мира. Лукашенко сказал: да, мы обеспечим, чтобы были достигнуты договоренности. После 19-часовых переговоров именно в Минске был достигнут и подписан документ - минские договоренности...Чего сейчас требует весь мир? - выполнения минских договоренностей. Умоляем, уберите свои войска, Россия, с нашей территории", - заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко заявил, что на 100% доверяет Лукашенко.

"Доверяю ли я Лукашенко? На 100 процентов доверяю и мы об этом сегодня говорили. Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну...чтобы началось политическое урегулирование через выборы. Не фейковые, которые РФ хочет провести через неделю, а настоящие выборы. Я хочу поблагодарить Лукашенко...Я доволен тем, что в результате наших договоренностей была прорвана дипломатическая блокада и для нас это тоже важно. Я благодарю за эту инициативу", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Лукашенко, конфликт на Донбассе должны решить три славянские стране и Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Российской Федерацией для его решения.

Кроме того, сегодня Порошенко и Лукашенко провели встречу в формате "один на один", в ходе которой Порошенко заявил о доверии между двумя странами и двумя президентами.