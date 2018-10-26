Порошенко закликав РФ вивести війська з України

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко наголосив, що весь світ вимагає виконання мінських домовленостей

Президент України Петро Порошенко закликав Російську Федерацію вивести свої війська з України. Про це він заявив у ході виступу на Форумі регіонів в Білорусі, передає кореспондент РБК-Україна.

У ході виступу Порошенко подякував президенту Білорусі Олександру Лукашенку за те, що він підтримав ініціативу проведення переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську.

"Я дякую за ту ініціативу, про яку ми домовилися з Лукашенком, про те, щоб переговори про припинення війни, припинення агресії Росії проти України проходили в Мінську. Про те, щоб перші надзвичайно складні переговори (пройшли у Мінську, - ред.)…я тоді приїхав в Мінськ одразу після Краматорська, де ракетами були розбомблені мирні квартали…Лукашенко бачив, в якому я був стані. Я попросив, щоб в Мінську було зроблено базу для того, щоб ми шукали шляхи миру. Лукашенко сказав: так, ми забезпечимо, щоб були досягнуті домовленості. Після 19-годинних переговорів саме в Мінську було досягнуто і підписано документ - мінські домовленості…Чого зараз вимагає весь світ? - виконання мінських домовленостей. Благаємо, приберіть свої війська, Росія, з нашої території", - заявив Порошенко.

Крім того, Порошенко заявив, що на 100% довіряє Лукашенку.

"Чи довіряю я Лукашенку? На 100 відсотків довіряю і ми про це сьогодні говорили. Ми маємо зробити все, щоб припинити війну…щоб почалося політичне врегулювання через вибори. Не фейкові, які РФ хоче провести через тиждень, а справжні вибори. Я хочу подякувати Лукашенку…Я задоволений тим, що внаслідок наших домовленостей була прорвана дипломатична блокада і для нас це теж важливо. Я дякую за цю ініціативу", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Лукашенка, конфлікт на Донбасі мають вирішити три слов'янські країні і Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і Російською Федерацією для його вирішення.

Крім того, сьогодні Порошенко і Лукашенко провели зустріч у форматі "віч-на-віч", у ході якої Порошенко заявив про довіру між двома країнами та двома президентами.