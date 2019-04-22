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Порошенко призвал Раду ускорить разработку проекта о незаконном обогащении

Новости » Политика    22.04.2019 - 15:50
Порошенко призвал Раду ускорить разработку проекта о незаконном обогащении
Фото: Ирина Луценко (УНИАН)

За последний месяц Рада должна принять ряд важных решений, считает Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко призвал Раду ускорить деятельность рабочей группы по наработке законопроекта о незаконном обогащении. Об этом заявила представитель президента в Верховном Совете Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Луценко сообщила, что Порошенко настаивает на том, что Верховная рада должна сыграть ключевую роль в месячный период спокойной передачи полномочий от одного президента к другому президенту.

"Поэтому призывает парламент поддержать... реформы, направленные на укрепление Верховной рады", - заявила Луценко.

По ее словам, парламент также должен завершить изменения в Конституцию относительно переименования Днепропетровской и Кировоградской областей.

"Это и вопросы, связанные с незаконным обогащением. Мы должны ускорить работу рабочей группы и обязательно наработать все эти необходимые законы для того, чтобы бороться с коррупцией", - добавила она.

Как сообщало РБК-Украина, Конституционный суд Украины 27 февраля опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. В своем решении суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией.

Напомним, председатель рабочей группы по наработке законопроекта относительно ответственности за незаконное обогащение Валерий Карпунцов заявил, что группа уже согласовала базовую редакцию закона.

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