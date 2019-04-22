Порошенко закликав Раду прискорити розробку проекту про незаконне збагачення

Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

За останній місяць Рада повинна ухвалити низку важливих рішень, вважає Порошенко

Президент України Петро Порошенко закликав Раду прискорити діяльність робочої групи з напрацювання законопроекту про незаконне збагачення. Про це заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Луценко повідомила, що Порошенко наполягає на тому, що Верховна рад повинна зіграти ключову роль в місячний період спокійної передачі повноважень від одного президента до іншого президента.

"Тому закликає парламент підтримати... реформи, спрямовані на укріплення Верховної ради", - заявила Луценко.

За її словами, парламент також має завершити зміни до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

"Це і питання, пов'язані з незаконним збагаченням. Ми повинні прискорити роботу робочої групи і обов'язково напрацювати всі ці необхідні закони для того, щоб боротись з корупцією", - додала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, Конституційний суд України 27 лютого опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. У своєму рішенні суд наголосив, що протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів і приписів законодавства, прийнятого відповідно до Конституції.

Нагадаємо, голова робочої групи з напрацювання законопроекту щодо відповідальності за незаконне збагачення Валерій Карпунцов заявив, що група вже узгодила базову редакцію закону.