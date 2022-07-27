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Порошенко призвал Раду принять законы в поддержку воинов ВСУ и их семей

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Среда 27 июля 2022 19:54
Порошенко призвал Раду принять законы в поддержку воинов ВСУ и их семей Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Лидер "Европейской области" Петр Порошенко призвал сохранить среднюю зарплату для призванных на военную службу во время мобилизации, одновременно уменьшив работодателям на эту сумму налоговые обязательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко с трибуны парламента.

Он также считает, что следует отменить налогообложение финансовой поддержки, которая предоставляется семьям погибших и раненых на фронте.

"К сожалению, в феврале, когда принимали изменения в законодательство, отменили норму, которая действовала еще со времен АТО, - когда благотворительная помощь, которая поступает семьям погибших, не облагается налогом. Потому что точно не с семей погибших должно взимать эти налоги государство", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что внес законопроект 7506-1, который исправляет эту ошибку не только для семей погибших, но и для раненых военных. В том числе речь идет и о средствах, которые раненые военные тратят на реабилитацию, лечение и медикаменты.

Политик подчеркнул, что парламент должен принять все необходимые решения для социальной защиты военных, которые ежедневно платят своими жизнями защищая Украину на фронте.

Лидер "Европейской солидарности" также призвал прекратить давление на бизнес, который устраивают силовики. Законопроект 7591 предусматривает усиление персональной ответственности вплоть до увольнения "проверяющих". "Давайте объединимся и проголосуем за это", - обратился Порошенко к депутатам.

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