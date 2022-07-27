Порошенко закликав Раду ухвалити закони на підтримку воїнів ЗСУ та їхніх родин

Лідер "Європейської області" Петро Порошенко закликав зберегти середню зарплату для призваних на військову службу на час мобілізації, одночасно зменшивши роботодавцям на цю суму податкові зобов’язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка з трибуни парламенту.

Він також вважає, що слід скасувати оподаткування фінансової підтримки, яка надається родинам загиблих і поранених на фронті.

"На жаль, в лютому, коли приймали зміни до законодавства, скасували норму, яка діяла ще з часів АТО, - коли благодійна допомога, яка надходить родинам загиблих, не оподатковується. Тому що точно не з родин загиблих має стягувати ці податки держава", - заявив Порошенко.

Він також зазначив, що вніс законопроект 7506-1, який виправляє цю помилку не лише для родин загиблих, а й для поранених військових. В тому числі йдеться і про кошти, які поранені військові витрачають на реабілітацію, лікування і медикаменти.

Політик підкреслив, що парламент повинен ухвалити всі необхідні рішення для соціального захисту військових, які щодня платять своїми життями захищаючи Україну на фронті.

Лідер "Європейської солідарності" також закликав припинити тиск на бізнес, який влаштовують силовики. Законопроект 7591 передбачає посилення персональної відповідальності аж до звільнення "перевіряючих". "Давайте об’єднаємося і проголосуємо за це", - звернувся Порошенко до депутатів.