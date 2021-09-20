ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Порошенко закликав Раду підтримати законопроект про виплату 13-ї пенсії за кошти МВФ

Новость на русском →
Київ, Понеділок 20 вересня 2021 19:34
Порошенко закликав Раду підтримати законопроект про виплату 13-ї пенсії за кошти МВФ Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

Порядок денний Верховної ради України має формуватися з питань, які хвилюють українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву п’ятого президента Петра Порошенка.

Він закликав включити у порядок денний законопроект №6006, ініційований "Європейською солідарністю".

"Ми вимагаємо, щоб були вирішені питання житлових субсидій громадянам - 20 млрд грн за рахунок коштів МВФ, які подарували Україні. 13-ої пенсії - 23 млрд грн. Повернення боргів військовим, повернення боргів медикам і захисту від ковіду. І питання децентралізації", - наголошує Порошенко.

За словами політика, ще одна позиція - це питання комісії по "вагнерівцях".

"Нам потрібно формувати порядок денний з питань, які хвилюють суспільство, а не з питань, які хвилюють тільки "слуг народу". Ключове завдання для нашої країни – це відповідність Копенгагенським критеріям. А це - демократія, верховенство права, захист прав людини, захист ЗМІ", - наголосив Петро Порошенко.

Як повідомлялось, "Європейська солідарність" пропонує за рахунок коштів МВФ, отриманих Україною в рамках глобальної ініціативи фонду, виплатити пенсіонерам 13-ту пенсію, погасити борги військовим, збільшити обсяг субсидій і поповнити ковідний фонд для підтримки лікарів та хворих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко
NEWS
Карантин в Україні: які правила діють та коли чекати посилення
Карантин в Україні: які правила діють та коли чекати посилення
DAILY
Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми