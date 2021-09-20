Порошенко закликав Раду підтримати законопроект про виплату 13-ї пенсії за кошти МВФ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву п’ятого президента Петра Порошенка.

Він закликав включити у порядок денний законопроект №6006, ініційований "Європейською солідарністю".

"Ми вимагаємо, щоб були вирішені питання житлових субсидій громадянам - 20 млрд грн за рахунок коштів МВФ, які подарували Україні. 13-ої пенсії - 23 млрд грн. Повернення боргів військовим, повернення боргів медикам і захисту від ковіду. І питання децентралізації", - наголошує Порошенко.

За словами політика, ще одна позиція - це питання комісії по "вагнерівцях".

"Нам потрібно формувати порядок денний з питань, які хвилюють суспільство, а не з питань, які хвилюють тільки "слуг народу". Ключове завдання для нашої країни – це відповідність Копенгагенським критеріям. А це - демократія, верховенство права, захист прав людини, захист ЗМІ", - наголосив Петро Порошенко.