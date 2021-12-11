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Порошенко призвал провести заседание Рады с участием президента из-за угрозы вторжения РФ

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Киев, Суббота 11 декабря 2021 13:04
Порошенко призвал провести заседание Рады с участием президента из-за угрозы вторжения РФ Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Верховная рада должна немедленно провести заседание для обсуждения ситуации, связанной с вероятностью начала Россией полномасштабных военных действий против Украины.

Об этом заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я прямо сейчас требую от украинской власти соответствующих действий. Мы должны созвать Совет национальной безопасности и обороны, пригласив туда лидеров всех фракций, включая оппозиционные, потому что эта дискуссия должна состояться на объединение общества, народа и страны для того, чтобы повысить способность Украины давать отпор агрессору", - заявил Порошенко.

Он также заявил, что президент должен прийти в Верховную раду для обсуждения угрозы эскалации со стороны России и мер, которые будут приниматься на уровне всех органов государственной власти для противостояния этим угрозам.

"Президент должен прийти в парламент, провести закрытую сессию. Почему в Конгрессе Соединенных Штатов, в Бундестаге, в Европарламенте обсуждается вопрос Украины, а украинский парламент пока не привлечен к этому? Я твердо убежден, что это также будет шаг на увеличение способности защиты нашего государства", - сказал он.

Пятый президент также подчеркнул, что укрепление обороноспособности государства должно быть отражено в Государственном бюджете.

Он подчеркнул, что армию нужно обеспечить горючим, оружием, амуницией. "Это повышение цены, которую заплатит Путин, если будет пытаться соваться на нашу территорию, в украинское государство. И это точно способно остановить Путина и это будет принятие решения, чтобы в Украине не было войны", - убежден он.

Порошенко отметил, что угроза начала вторжения российской армии в Украину сейчас обсуждается на всех международных площадках.

"Сегодня в Ливерпуле проходит совет министров иностранных дел стран Большой семерки, в понедельник состоится заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза по вопросам Украины. Во вторник состоится, и я благодарю своих коллег депутатов Европарламента, состоятся дебаты по Украине в Европарламенте. Вчера состоялись дебаты в Бундестаге - одним из первых вопросов, которые рассматривает правительство Германии, является вопрос Украины. 16-17 декабря состоится Совет Европейского Союза - вопрос Украины будет в повестке дня", - резюмировал Порошенко.

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