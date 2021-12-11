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Порошенко закликав провести засідання Ради за участі президента через загрозу вторгнення РФ

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Київ, Субота 11 грудня 2021 13:04
Порошенко закликав провести засідання Ради за участі президента через загрозу вторгнення РФ Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада повинна негайно провести засідання для обговорення ситуації, пов’язаної з ймовірністю початку Росією повномасштабних військових дій проти України.

Про це заявив п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я просто зараз вимагаю від української влади відповідних дій. Ми маємо скликати Раду національної безпеки і оборони, запросивши туди лідерів всіх фракцій, включаючи опозиційні, бо ця дискусія має відбутися на об’єднання суспільства, народу і країни для того, щоб підвищити здатність України давати відсіч агресору", - заявив Порошенко.

Він також заявив, що президент повинен прийти у Верховну раду для обговорення загрози ескалації з боку Росі та заходів, які будуть вживатися на рівні всіх органів державної влади для протистояння цим загрозам.

"Президент має прийти в парламент, провести закриту сесію. Чому в Конгресі Сполучених Штатів, Бундестазі, Європарламенті обговорюється питання України, а український парламент поки що не залучений до цього? Я твердо переконаний, що це також буде крок на збільшення здатності захисту нашої держави", - сказав він.

П’ятий президент також підкреслив, що укріплення обороноздатності держави має бути відображено в державному бюджеті.

Він підкреслив, що армію потрібно забезпечити пальним, зброєю, амуніцією. "Це підвищення ціни, яку заплатить Путін, якщо буде намагатися сунутись на нашу територію, в українську державу. І це точно здатне зупинити Путіна і це буде прийняття рішення, щоб в Україні не було війни", - переконаний він.

Порошенко зазначив, що загроза початку вторгнення російської армії в Україну зараз обговорюється на усіх міжнародних майданчиках.

"Сьогодні в Ліверпулі проходить рада міністрів закордонних справ країн Великої сімки, в понеділок відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу з питань України. У вівторок відбудеться, і я дякую своїм колегам депутатам Європарламенту, відбудуться дебати по Україні в Європарламенті. Вчора відбулися дебати в Бундестазі - одним з перших питань, які розглядає уряд Німеччини, є питання України. 16-17 грудня відбудеться Рада Європейського Союзу - питання України буде в порядку денному", - резюмував Порошенко.

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