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Порошенко призвал профинансировать производство COVID-вакцины в Украине

Новина українською → Киев, Вторник 30 марта 2021 16:33
Порошенко призвал профинансировать производство COVID-вакцины в Украине Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко призвал власть к немедленным стратегическим шагам в борьбе с пандемией коронавируса. Ситуация требует немедленного заседание СНБО с участием руководителей всех фракций.

Об этом Порошенко заявил с трибуны Верховной рады, передает РБК-Украина.

По его словам, год назад никто в мире не был готов к пандемии. Но большинство стран за это время создали необходимую систему защиты людей.

"Есть государства, где провакциновано 50% населения, большинство стран Европы превысили показатель 10% всех своих жителей. В Украине - считанные доли процента", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что в мире идет жесткая конкуренция за доступ к вакцинам, которую Украина проиграет.

"Мы требуем объединиться, совместно созвать заседание СНБО, принять участие всем руководителям фракций и групп Верховной рады. У нас есть дополнительные предложения к нашему плану по противодействию коронавирусу. Выделить средства на приобретение лицензий на производство вакцин внутри государства. Сейчас завершается разработка уникальных лекарств. И чтобы не случилось так, как с вакцинами, сейчас надо заключить контракты и оплатить их", - заявил Порошенко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки сделали 14 433 прививки от коронавируса. С начала кампании вакцинировали 212 898 человек, из них двое получили обе дозы вакцины.

Отметим, вакцинация в Украине началась в конце февраля препаратом индийского производства Covishield. На прошлой неделе Индия приостановила экспорт вакцины.

Ранее "Европейская солидарность" предлагала свой антиковидный план. В него входят: тотальное тестирование, контролируемая самоизоляция бессимптомных больных, бесплатное лечение в медучреждениях и вакцинация и др.

Также в "Евросолидарности" требуют расследовать хищения антиковидного фонда, обеспечить медработникам полноценное страхование и 300-процентные доплаты.

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