Порошенко призвал профинансировать производство COVID-вакцины в Украине

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко призвал власть к немедленным стратегическим шагам в борьбе с пандемией коронавируса . Ситуация требует немедленного заседание СНБО с участием руководителей всех фракций.

По его словам, год назад никто в мире не был готов к пандемии. Но большинство стран за это время создали необходимую систему защиты людей.

"Есть государства, где провакциновано 50% населения, большинство стран Европы превысили показатель 10% всех своих жителей. В Украине - считанные доли процента", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что в мире идет жесткая конкуренция за доступ к вакцинам, которую Украина проиграет.

"Мы требуем объединиться, совместно созвать заседание СНБО, принять участие всем руководителям фракций и групп Верховной рады. У нас есть дополнительные предложения к нашему плану по противодействию коронавирусу. Выделить средства на приобретение лицензий на производство вакцин внутри государства. Сейчас завершается разработка уникальных лекарств. И чтобы не случилось так, как с вакцинами, сейчас надо заключить контракты и оплатить их", - заявил Порошенко.