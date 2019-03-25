Порошенко призвал правоохранителей обеспечить прозрачный избирательный процесс

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент призвал не вестись на провокации во время выборов

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранительные органы обеспечить мирный, прозрачный и справедливый избирательный процесс во время выборов 2019. Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".

Порошенко призвал не вестись на провокации во время выборов.

"На сегодняшний день для нас это не менее важно, чем другие задачи, которые обеспечивают европейский и евроатлантический вектор движения нашего государства. Я призываю всех, чтобы мы не велись на провокации, чтобы мы защитили свой выбор", - сказал президент.

Президент призвал правоохранительные органы обеспечить мирный, прозрачный и справедливый избирательный процесс.

"Я отдельно хочу обратиться к руководителям правоохранительных органов, в полицию, в СБУ, в Национальную гвардию. Сегодня это отнюдь не менее важная задача, чем у наших воинов, которые сейчас защищают суверенитет, территориальную целостность и независимость нашего государства на фронте. Я доверяю вам, я полагаюсь на вас и я уверен, что все у нас получится и все будет хорошо", - отметил Порошенко.

Напомним, Нацполиция и МВД с понедельника, 25 марта, перешли на усиленный вариант несения службы перед выборами в Украине, которые состоятся 31 марта 2019.

Добавим, МВД проверит реестр избирателей на выборах президента 2019 на предмет их пребывания на момент голосования в Украине.