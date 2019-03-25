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Порошенко закликав правоохоронців забезпечити прозорий виборчий процес

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 21:25
Порошенко закликав правоохоронців забезпечити прозорий виборчий процес
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент закликав не вестися на провокації під час виборів

Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронні органи забезпечити мирний, прозорий і справедливий виборчий процес під час виборів 2019. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Прямий".

Порошенко закликав не вестися на провокації під час виборів.

"На сьогоднішній день для нас це не менш важливо, ніж інші завдання, які забезпечують європейський та євроатлантичний вектор руху нашої держави. Я закликаю всіх, щоб ми не велися на провокації, щоб ми захистили свій вибір", - сказав президент.

Президент закликав правоохоронні органи забезпечити мирний, прозорий і справедливий виборчий процес.

"Я окремо хочу звернутися до керівників правоохоронних органів, в поліцію, в СБУ, Національної гвардії. Сьогодні це аж ніяк не менш важливе завдання, ніж у наших воїнів, які зараз захищають суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави на фронті. Я довіряю вам, я покладаюся на вас і я впевнений, що все у нас вийде і все буде добре", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, Нацполіція і МВС з понеділка, 25 березня, перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні, які відбудуться 31 березня 2019.

Додамо, МВС перевірить реєстру виборців на виборах президента 2019 на предмет їх перебування на момент голосування в Україні.

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