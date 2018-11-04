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Порошенко закликав правоохоронців покарати вбивць Гандзюк

Новини » Суспільство    04.11.2018 - 13:35
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент звернувся до правоохоронців з вимогою знайти і покарати вбивць Гандзюк

Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців знайти і покарати вбивць і замовників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, яка померла сьогодні, 4 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби президента.

"Президент під час зустрічі з українською громадою Анталії звернувся до правоохоронців з вимогою знайти і покарати вбивць і замовників нападу на Катю Гандзюк. Він також висловив співчуття її рідним", - йдеться в повідомленні.

Порошенко Twitter написав: "ми всі повинні об'єднати зусилля і допомогти правоохоронним органам для того, щоб зло було покаране".

Нагадаємо, сьогодні в лікарні померла херсонська активістка Катерина Гандзюк.

Напад на Катерину Гандзюк стався вранці 31 липня 2018 року - невідомий чекав радника мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.

У справі про напад на радника мера Херсона з'явилася додаткова кваліфікація - замовне вбивство. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних у замаху на активістку. Четверо з п'яти підозрюваних зізналися у скоєнні злочину.

 

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Новини України Порошенко ПетроКатерина Гандзюк
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