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Порошенко призвал поддержать Грузию в противостоянии с Россией

Новости » Политика    24.06.2019 - 17:31
Порошенко призвал поддержать Грузию в противостоянии с Россией
Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

Порошенко заявил о полной солидарности с народом Грузии

Петр Порошенко заявил о полной солидарности с народом Грузии, который оказывает сопротивление российскому империализму и борется с оккупацией. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Сейчас Москва хочет снова экономически ослабить Грузию, блокируя воздушное сообщение и наносит удар по туристической Грузии", - написал он.

Порошенко призвал украинцев не оставить в беде своих грузинских братьев и переориентироваться на отдых в Грузии.

"Обращаюсь к правительству Украины и Министерству инфраструктуры с предложением предоставить в этот период скидку на аэронавигационные и аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина-Грузия-Украина. Авиакомпании могли бы снизить цены на билеты. Грузия пошла на то, чтобы изменить одну ключевую букву в названии Киева – потому что мы Киев, а не Киев. По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело. Поддержать Сакартвело – означает поддержать Украину!", - добавил Порошенко.

 
Порошенко призвал украинцев поддержать Грузию

Наша политическая сила полностью солидарны с народом Грузии, который оказывает сопротивление российскому империализму и борется с оккупацией. Сейчас Москва хочет снова экономически ослабить Грузию, блокируя воздушное сообщение и наносит удар по туристической Грузии. Мы, украинцы, не должны оставить в беде своих грузинских братьев. Конечно я призываю украинцев отдыхать в Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию. Обращаюсь к Правительству Украины и Министерство инфраструктуры с предложением предоставить в этот период скидку на аэронавигационные и аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина-Грузия-Украина. Авиакомпании могли бы снизить цены на билеты. Грузия пошла на то, чтобы изменить одну ключевую букву в названии Киева – потому что мы Киев, а не Киев. По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело. Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией. Поддержать Сакартвело – означает поддержать Украину!

Опубликовано Петром Порошенко Понедельник, 24 июня 2019 г.

 

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