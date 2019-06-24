Порошенко призвал поддержать Грузию в противостоянии с Россией

Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

Порошенко заявил о полной солидарности с народом Грузии

Петр Порошенко заявил о полной солидарности с народом Грузии, который оказывает сопротивление российскому империализму и борется с оккупацией. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Сейчас Москва хочет снова экономически ослабить Грузию, блокируя воздушное сообщение и наносит удар по туристической Грузии", - написал он.

Порошенко призвал украинцев не оставить в беде своих грузинских братьев и переориентироваться на отдых в Грузии.

"Обращаюсь к правительству Украины и Министерству инфраструктуры с предложением предоставить в этот период скидку на аэронавигационные и аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина-Грузия-Украина. Авиакомпании могли бы снизить цены на билеты. Грузия пошла на то, чтобы изменить одну ключевую букву в названии Киева – потому что мы Киев, а не Киев. По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело. Поддержать Сакартвело – означает поддержать Украину!", - добавил Порошенко.