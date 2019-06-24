Порошенко закликав підтримати Грузію в протистоянні з Росією

Петро Порошенко (фото: РБК-Україна)

Порошенко заявив про повну солідарність з народом Грузії

Петро Порошенко заявив про повну солідарність з народом Грузії, який чинить спротив російському імперіалізму і бореться з окупацією. Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Зараз Москва хоче знову економічно послабити Грузію, блокуючи повітряне сполучення і завдає удару по туристичній Грузії", - написав він.

Порошенко закликав українців не залишити у біді своїх грузинських братів і переорієнтуватися на відпочинок у Грузії.

"Звертаюся до уряду України та Міністерства інфраструктури з пропозицією надати у цей період знижку на аеронавігаційні та аеропортові збори для рейсів сполученням Україна-Грузія-Україна. Авіакомпанії могли б знизити ціни на квитки. Грузія пішла на те, щоб змінити одну ключову літеру у назві Києва – бо ми Київ, а не Кієв. На мою думку, МЗС України має розпочати переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело. Підтримати Сакартвело – означає підтримати Україну!", - додав Порошенко.