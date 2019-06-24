ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко закликав підтримати Грузію в протистоянні з Росією

Новини » Політика    24.06.2019 - 17:31
Порошенко закликав підтримати Грузію в протистоянні з Росією
Петро Порошенко (фото: РБК-Україна)

Порошенко заявив про повну солідарність з народом Грузії

Петро Порошенко заявив про повну солідарність з народом Грузії, який чинить спротив російському імперіалізму і бореться з окупацією. Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Зараз Москва хоче знову економічно послабити Грузію, блокуючи повітряне сполучення і завдає удару по туристичній Грузії", - написав він.

Порошенко закликав українців не залишити у біді своїх грузинських братів і переорієнтуватися на відпочинок у Грузії. 

"Звертаюся до уряду України та Міністерства інфраструктури з пропозицією надати у цей період знижку на аеронавігаційні та аеропортові збори для рейсів сполученням Україна-Грузія-Україна. Авіакомпанії могли б знизити ціни на квитки. Грузія пішла на те, щоб змінити одну ключову літеру у назві Києва – бо ми Київ, а не Кієв. На мою думку, МЗС України має розпочати переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело. Підтримати Сакартвело – означає підтримати Україну!", - додав Порошенко.

 
Порошенко закликав українців підтримати Грузію

Наша політична сила повністю солідарна з народом Грузії, який чинить спротив російському імперіалізму і бореться з окупацією. Зараз Москва хоче знову економічно послабити Грузію, блокуючи повітряне сполучення і завдає удару по туристичній Грузії. Ми, українці, не повинні залишити у біді своїх грузинських братів. Звичайно я закликаю українців відпочивати в Україні, але тим, хто планує відпочивати за кордоном або в окупованому Криму, рекомендую переорієнтуватися на Грузію. Звертаюся до Уряду України та Міністерства інфраструктури з пропозицією надати у цей період знижку на аеронавігаційні та аеропортові збори для рейсів сполученням Україна-Грузія-Україна. Авіакомпанії могли б знизити ціни на квитки. Грузія пішла на те, щоб змінити одну ключову літеру у назві Києва – бо ми Київ, а не Кієв. На мою думку, МЗС України має розпочати переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело. Дуже важливо допомогти тим, хто так само, як і ми, багато років бореться з російською агресією. Підтримати Сакартвело – означає підтримати Україну!

Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 24 червня 2019 р.

 

У Грузії відсторонили поліцейських, які розганяли протести У Грузії почався протестний автопробіг
Новини України Порошенко ПетроГрузія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся