Порошенко призвал парламент поддержать закон о страховании врачей

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко призвал парламентские фракции на внеочередном заседании, 30 апреля, принять законопроект 3376, который предусматривает страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирусом. Об этом он заявил во время согласительного совета, передает РБК-Украина.

По его словам, защита врачей, которые от начала эпидемии составили пятую часть всех заболевших, является одним из самых главных вопросов.

"Как минимум два месяца прошло с появления первого заболевшего в Украине 3 марта. Сегодня уже более 10400 заболевших. И хочу отдельно подчеркнуть, что 2063 из этих заболевших - это врачи. В дополнение, за последние шесть дней медиков заболело более 600. 16 врачей умерло", - заявил Порошенко.

Он отмечает, что фракция "ЕС" предложила 22 апреля законопроект, который был зарегистрирован и предусматривал обеспечение и определение объемов страхования врачей на случай заболевания и смерти.

"Так, как мы это сделали в 2014 году, когда мы застраховали наших воинов. Подчеркиваю: с момента регистрации законопроекта заболело более 600 врачей, которые, к сожалению, страховку не получат", - добавил Порошенко.

Он также проинформировал, что фракция получила подписные листы относительно проведения внеочередного заседания для принятия закона о страховании медиков, и призвал лидеров других депутатских фракций и групп поддержать эту инициативу.

"Мы получили подписные листы. Я обращаюсь ко всем, кто присутствует в этом зале, к руководителям фракций, мы не тянем одеяло на себя, давайте вместе подпишем и приведем, в том числе и сегодня внеочередное заседание, которое позволит рассмотреть законопроект 3376, который уже с мая месяца обеспечит надлежащее страхование врачей", - призвал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 10% от общего количества инфицированных коронавирусом - медицинские работники.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине зафиксировано 10 406 случаев заболевания коронавирусом. При этом за сутки зафиксировали рост новых случаев коронавируса - 540, тогда как днем ранее было 456 новых заболеваний.

Ранее Петр Порошенко призвал власть ввести страхование медиков на случай их поражения COVID 19. По убеждению Порошенко, размер страховой выплаты должен приравниваться к выплатам военным на передовой.