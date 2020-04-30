Порошенко закликав парламент підтримати закон про страхування лікарів

Лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко закликав парламентські фракції на позачерговому засіданні, 30 квітня, ухвалити законопроект 3376, який передбачає страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус. Про це він заявив під час погоджувальної ради, передає РБК-Україна.

За його словами, захист лікарів, які від початку епідемії склали п’яту частину всіх захворілих, є одним з найголовніших питань.

"Менш як два місяці пройшло з появи першого захворілого в Україні 3 березня. Сьогодні вже понад 10400 захворілих. І хочу окремо наголосити, що 2063 з цих захворілих - це лікарі. На додаток, за останні шість днів медиків захворіло понад 600. 16 лікарів померло", - заявив Порошенко.

Він наголошує, що фракція "ЄС" запропонувала 22 квітня законопроект, який був зареєстрований і передбачав забезпечення і визначення обсягів страхування лікарів на випадок захворювання і смерті.

"Так, як ми це зробили у 2014 році, коли ми застрахували наших воїнів. Наголошую: з часу реєстрації законопроекту захворіло понад 600 лікарів, які, на жаль, страховку не отримають", - додав Порошенко.

Він також поінформував, що фракція отримала підписні листи щодо проведення позачергового засідання для ухвалення закону про страхування медиків, і закликав лідерів інших депутатських фракцій та груп підтримати цю ініціативу.

"Ми отримали підписні листи. Я звертаюся до всіх, хто присутній в цьому залі, до керівників фракцій, ми не тягнемо ковдру на себе, давайте спільно підпишемо і приведемо в тому числі й сьогодні позачергове засідання, яке дозволить розглянути законопроект 3376, який вже з травня місяця забезпечить належне страхування лікарів", - закликав Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві 10% від загальної кількості інфікованих коронавірусом - медичні працівники.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зафіксовано 10 406 випадків захворювання коронавірусом. При цьому за добу зафіксували зростання нових випадків коронавірусу - 540, тоді як днем раніше було 456 нових захворювань.

Раніше Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медиків на випадок їхнього ураження COVID 19. На переконання Порошенка, розмір страхової виплати має прирівнюватись до виплат військовим на передовій.