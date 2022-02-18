Порошенко призвал немедленно выделить деньги для армии

"Мы очень благодарим наших партнеров за помощь, в том числе и военную. Но Украина срочно нуждается в еще большем оборонном оружии, в том числе в первую очередь противовоздушном и противоракетном. С учетом вчерашнего выступления г-на Блинкена на Совбезе ООН, что удар будет нанесен именно такой. Чтобы создать купол, который защищает нас от российского превосходства в воздухе", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что дело - не в дате.

"Мы не знаем, в какой день окончательно Путин сойдет с ума. Россия будет постоянно душить нас военным кольцом по всей линии границы, то будет сжимать его, то будет ослаблять. Вчера на Донбассе - 60 обстрелов, и нам нужно жить в условиях постоянной тревоги", - говорит пятый президент.

Политик требует поставить на голосование законопроект "Европейской солидарности" об увеличении финансирования армии на 50 млрд грн, о комплектации бригад, об увеличении денежного довольствия, о развертывании очереди резерва, формировании стратегического резерва и территориальной обороны.