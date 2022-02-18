Порошенко закликав негайно виділити гроші для армії

"Ми дуже дякуємо нашим партнерам за допомогу, в тому числі і військову. Але Україна терміново потребує ще більше оборонної зброї, в тому числі в першу чергу протиповітряної і протиракетної. З урахуванням вчорашнього виступу пана Блінкена на Раді безпеки ООН, що удар буде нанесений саме такий. Щоб створити купол, який захищає нас від російської переваги у повітрі", - наголосив Порошенко.

Він наголосив, що річ - не в даті.

"Ми не знаємо, в який день остаточно сказиться Путін. Росія постійно душитиме нас військовим кільцем по всій лінії кордону, то стискуватиме його, то послаблятиме. Вчора на Донбасі - 60 обстрілів, і нам треба жити в умовах постійної тривоги", - говорить п’ятий президент.

Політик вимагає поставити на голосування законопроект "Європейської солідарності" про збільшення фінансування армії на 50 млрд грн, про комплектацію бригад, про збільшення грошового забезпечення, про розгортання черги резерву, формування стратегічного резерву і територіальної оборони.