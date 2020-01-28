Порошенко призвал НАТО принять политическое решение по предоставлению Украине ПДЧ

Фото: заседание Межпарламентского Совета Украина-НАТО в Брюсселе

Порошенко предостерег международное сообщество от шагов навстречу России

Председатель партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко призвал НАТО принять политическое решение о предоставлении Украине Плана действий относительно членства как мощного фактора укрепления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом Порошенко заявил во время заседания Межпарламентского Совета Украина-НАТО в Брюсселе, передает РБК-Украина.

В своем выступлении Порошенко призвал страны Альянса продолжить поддержку развития оборонных возможностей Украины, включая прямые поставки оборонного летального оружия, и подчеркнул важность сохранения единства и солидарности международного сообщества с Украиной.

Кроме того, Порошенко предостерег международное сообщество "от шагов навстречу России в организации так называемой встречи ядерной пятерки постоянных членов СБ ООН, которая, по российскому замыслу, должно создать альтернативу Группе Семи, подорвать эффективность СБ ООН, минимизировать роль Германии, Италии, Японии, других ключевых западных стран в глобальной повестке дня".

По мнению Порошенко, Россия сознательно торпедирует Минские договоренности и продолжает политику ползучей аннексии Азовского моря и Керченского пролива. В связи с этим политик подчеркнул необходимость сохранения международного давления на российское руководство, включая ужесточение санкций, для установления мира на Донбассе, сохранения свободы судоходства и восстановления территориальной целостности государства, включительно с Крымом.

В контексте обсуждения внутренней ситуации в Украине Порошенко отметил необходимость соблюдения новой властью демократических ценностей, обеспечения реальной защиты прав человека и предотвращения инструментализации правосудия для борьбы с политическими оппонентами.

Как писало РБК-Украина, ранее Петр Порошенко призывал не допустить "детоксикации" Путина.