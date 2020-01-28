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Порошенко закликав НАТО прийняти політичне рішення про надання Україні ПДЧ

Новини » Політика     28.01.2020 - 16:22
Порошенко закликав НАТО прийняти політичне рішення про надання Україні ПДЧ
Фото: засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО в Брюсселі

Порошенко застеріг міжнародне співтовариство від кроків назустріч Росії

Голова партії "Європейська солідарність" та п’ятий президент України Петро Порошенко закликав НАТО прийняти політичне рішення про надання Україні Плану дій щодо членства як потужного чинника зміцнення суверенітету та територіальної цілісності України. Про це Порошенко заявив під час засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО у Брюсселі, передає РБК-Україна.

У своєму виступі Порошенко закликав країни Альянсу продовжити підтримку розбудови оборонних спроможностей України, включаючи прямі поставки оборонної летальної зброї, та наголосив на важливості збереження єдності та солідарності міжнародного співтовариства з Україною.

Окрім того, Порошенко застеріг міжнародне співтовариство "від кроків назустріч Росії в організації так званої зустрічі ядерної п’ятірки постійних членів РБ ООН, яка, за російським задумом, має створити альтернативу Групи Семи, підірвати ефективність РБ ООН, мінімізувати роль Німеччини, Італії, Японії, інших ключових західних країн у глобальному порядку денному".

Порошенко закликав НАТО прийняти політичне рішення про надання Україні ПДЧ

На думку Порошенко, Росія свідомо торпедує Мінські домовленості та продовжує політику повзучої анексії Азовського моря та Керченської протоки. У зв'язку з цим політик наголосив на необхідності збереження міжнародного тиску на російське керівництво, включаючи посилення санкцій, для встановлення миру на Донбасі, збереження свободи судноплавства та відновлення територіальної цілісності держави, включно з Кримом.

У контексті обговорення внутрішньої ситуації в Україні Порошенко наголосив на необхідності дотримання новою владою демократичних цінностей, забезпечення реального захисту прав людини та уникнення інструменталізації правосуддя для боротьби з політичними опонентами.

Як писало РБК-Україна, раніше Петро Порошенко закликав не допустити "детоксикації" Путіна.

У Раді закликали НАТО вирішити питання з наданням Україні ПДЧ  Порошенко: ми не можемо допустити "детоксикації" Путіна
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