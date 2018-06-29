Порошенко призвал мир к решительным действиям, как после отравления Скрипалей, из-за политзаключенных в РФ

Порошенко поблагодарил мировое сообщество за сплоченность вокруг вопроса украинских заключенных Кремля
Президент Украины Петр Порошенко призвал мир к решительным действиям, вроде реакции на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, из-за украинских политзаключенных в Российской Федерации (РФ). Об этом Порошенко написал в Facebook.
Так, Порошенко выразил благодарность мировому сообществу за сплоченность вокруг вопроса, что касается украинских заключенных Кремля.
"На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и высказывания обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ, вроде масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери", - написал он.
Благодарен за сплоченность мирового сообщества вокруг болезненного вопроса, что касается украинских заключенных Кремля. На мой...Опубликовано Петром Порошенко Четвер 28 июня 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось, что посольство Украины в РФ направило очередную ноту Министерству иностранных дел (МИД) РФ с решительным протестом относительно недопуска украинского омбудсмена Людмилы Денисовой украинскому политзаключенному Олегу Сенцову.