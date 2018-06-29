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Порошенко призвал мир к решительным действиям, как после отравления Скрипалей, из-за политзаключенных в РФ

НовостиПолитика    29.06.2018 - 09:26
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко поблагодарил мировое сообщество за сплоченность вокруг вопроса украинских заключенных Кремля

Президент Украины Петр Порошенко призвал мир к решительным действиям, вроде реакции на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, из-за украинских политзаключенных в Российской Федерации (РФ). Об этом Порошенко написал в Facebook.

Так, Порошенко выразил благодарность мировому сообществу за сплоченность вокруг вопроса, что касается украинских заключенных Кремля.

"На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и высказывания обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ, вроде масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери", - написал он.

 

Благодарен за сплоченность мирового сообщества вокруг болезненного вопроса, что касается украинских заключенных Кремля. На мой...

Опубликовано Петром Порошенко Четвер 28 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что посольство Украины в РФ направило очередную ноту Министерству иностранных дел (МИД) РФ с решительным протестом относительно недопуска украинского омбудсмена Людмилы Денисовой украинскому политзаключенному Олегу Сенцову.

Российская колония приняла заявление Денисовой о посещении Сенцова ПАСЕ приняла резолюцию по украинским политзкалюченным в РФ
Теги публикации: Порошенко Петр, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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