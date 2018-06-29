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Порошенко закликав світ до рішучих дій, як після отруєння Скрипалів, через політв'язнів у РФ

НовиниПолітика    29.06.2018 - 09:26
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко подякував світовій спільноті за згуртованість навколо питання українських в’язнів Кремля

Президент України Петро Порошенко закликав світ до рішучих дій, накшталт реакції на отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері, через українських політв'язнів у Російській Федерації (РФ). Про це Порошенко написав у Facebook.

Так, Порошенко висловив вдячність світовій спільноті за згуртованість навколо питання, що стосується українських в’язнів Кремля.

"На мій погляд, настав час не стільки для заяв та висловлення стурбованості з боку наших міжнародних партнерів, скільки для рішучих дій у відповідь, на зразок масштабної та потужної реакції на отруєння в Солсбері", - написав він.

 

Вдячний за згуртованість світової спільноти навколо болючого питання, що стосується українських в’язнів Кремля. На мій...

Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 28 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посольство України у РФ направило чергову ноту Міністерству закордонних справ (МЗС) РФ з рішучим протестом щодо недопуску українського омбудсмена Людмили Денісової до українського політв’язня Олега Сенцова. 

Російська колонія прийняла заяву Денісової щодо відвідання Сенцова ПАРЄ прийняла резолюцію щодо українських політв'язнів у РФ
Теги публікації: Порошенко Петро, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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