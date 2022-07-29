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Порошенко призвал мир осудить военное преступление РФ в Еленовке

Фото: последствия удара по колонии в Еленовке (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал международное сообщество осудить очередное военное преступление России в Еленовке и признать РФ государством-террористом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Взрыв в подконтрольной россии Еленовке, который унес жизни более пятидесяти украинских военнопленных, является очередным ужасным военным преступлением путинского режима, направленным на сокрытие массовых казней и пыток украинских воинов. Это очередное нарушение Женевской конвенции о военнопленных, а также принципов уважения к правам человека, международного права и порядка", - написал Порошенко.

Порошенко призвал наших международных партнеров, включая G7, ЕС, а также политические семьи Европейской народной партии и Международного демократического союза жестко осудить последние военные преступления путинского режима, продвигать признание россии страной-террористом и способствовать дальнейшему усилению экономических санкций против россии, предоставлению Украине современных танков, боевых самолетов, дальнобойных тяжелых вооружений для успешного контрнаступления и восстановления территориальной целостности Украины.

Напомним, оккупанты обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке (Донецкая область), где находились пленные украинские бойцы.

Кроме того, в сеть попало видео пытки украинского бойца.

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Петр ПорошенкоВторжение России в Украину