Порошенко призвал мир осудить военное преступление РФ в Еленовке

Пятый президент Петр Порошенко призвал международное сообщество осудить очередное военное преступление России в Еленовке и признать РФ государством-террористом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Взрыв в подконтрольной россии Еленовке, который унес жизни более пятидесяти украинских военнопленных, является очередным ужасным военным преступлением путинского режима, направленным на сокрытие массовых казней и пыток украинских воинов. Это очередное нарушение Женевской конвенции о военнопленных, а также принципов уважения к правам человека, международного права и порядка", - написал Порошенко.

Порошенко призвал наших международных партнеров, включая G7, ЕС, а также политические семьи Европейской народной партии и Международного демократического союза жестко осудить последние военные преступления путинского режима, продвигать признание россии страной-террористом и способствовать дальнейшему усилению экономических санкций против россии, предоставлению Украине современных танков, боевых самолетов, дальнобойных тяжелых вооружений для успешного контрнаступления и восстановления территориальной целостности Украины.