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Порошенко закликав світ засудити військовий злочин РФ в Оленівці

Фото: наслідки удару по колонії в Оленівці (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту засудити черговий воєнний злочин Росії в Оленівці і визнати РФ державою-терористом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Вибух у підконтрольній росії Оленівці, який забрав життя більш як п'ятдесят українських військовополонених, є черговим жахливим воєнним злочином путінського режиму, спрямованим на приховування масових страт та тортур українських воїнів. Це чергове порушення Женевської Конвенції про військовополонених, а також принципів поваги до прав людини, міжнародного права та порядку", - написав Порошенко.

Порошенко закликав наших міжнародних партнерів, включаючи G7, ЄС, а також політичні родини Європейської народної партії та Міжнародного демократичного союзу жорстко засудити останні воєнні злочини путінського режиму, просувати визнання росії країною-терористом та сприяти подальшому посиленню економічних санкцій проти росії, наданню Україні сучасних танків, бойових літаків, далекобійних важких озброєнь для успішного контрнаступу та відновлення територіальної цілісності України.

Нагадаємо, окупанти обстріляли колонію в тимчасово окупованій Оленівці (Донецька область), де знаходилися полонені українські бійці.

Крім того, у мережу потрапило відео катування українського бійця.

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