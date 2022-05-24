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Порошенко призвал международные компании уйти из РФ и не финансировать войну против Украины

Новина українською →
Вторник 24 мая 2022 20:08
Порошенко призвал международные компании уйти из РФ и не финансировать войну против Украины Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал международные компании выйти с российского рынка. Он подчеркнул, что средства, которые поступают в российский бюджет, тратятся на бомбы и ракеты, которыми потом убивают украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире британского телеканала Sky News.

"Все, кто остался в России, должны понимать, что каждый пени, потраченный в России, возвращается в Украину в виде бомб и крылатых ракет, в виде жертв и тысяч унесенных жизней. Ценности гораздо важнее денег. А потому, если мы не будем сохранять единство и солидарность с Украиной относительно этого сумасшедшего маньяка Путина, война может следующей постучать в двери любой страны Европейского Союза. А может даже и любой страны мира в целом", - заявил Порошенко.

Именно поэтому, по его мнению, весь бизнес должен выйти из России. Также следует организовать блокаду российского экспорта.

"С эмбарго на русскую нефть, на российский газ, российский уголь, российскую древесину и эмбарго на товары машиностроения мы имели бы обеспечить невероятный, адский давление на Путина с тем, чтобы заставить его убрать российские войска с территории Украины. С тем, чтобы остановить убийства украинских женщин, украинских детей и людей пожилого возраста. С тем, чтобы остановить эту войну", - добавляет Порошенко.

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