ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Порошенко закликав міжнародні компанії піти з РФ і не фінансувати війну проти України

Новость на русском →
Вівторок 24 травня 2022 20:08
Порошенко закликав міжнародні компанії піти з РФ і не фінансувати війну проти України Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко закликав міжнародні компанії вийти з російського ринку. Він наголосив, що кошти, які надходять в російський бюджет, витрачаються на бомби і ракети, якими потім вбивають українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі британського телеканалу Sky News.

"Всі, хто залишився в Росії, повинні розуміти, що кожен пені, витрачений в Росії, повертається в Україну у вигляді бомб та крилатих ракет, у вигляді жертв та тисяч забраних життів. Цінності є значно важливішими за гроші. А тому, якщо ми не зберігатимемо єдність та солідарність з Україною щодо цього божевільного маніяка Путіна, війна може наступною постукати у двері будь-якої країни Європейського Союзу. А може навіть і будь-якої країни світу загалом", - заявив Порошенко.

Саме тому, на його думку, весь бізнес має вийти з Росії. Також слід організувати блокаду російського експорту.

"З ембарго на російську нафту, на російський газ, російське вугілля, російську деревину та ембарго на товари машинобудування ми мали б забезпечити неймовірний, пекельний тиск на Путіна - з тим, щоб змусити його прибрати російські війська з території України. З тим, щоб зупинити вбивства українських жінок, українських дітей та людей літнього віку. З тим, щоб зупинити цю війну", - додає Порошенко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Вторгнення Росії до України бизнес
NEWS
Зеленський назвав умову повернення до переговорів із РФ
Зеленський назвав умову повернення до переговорів із РФ
DAILY
До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України