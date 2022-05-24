Порошенко закликав міжнародні компанії піти з РФ і не фінансувати війну проти України

П'ятий президент Петро Порошенко закликав міжнародні компанії вийти з російського ринку. Він наголосив, що кошти, які надходять в російський бюджет, витрачаються на бомби і ракети, якими потім вбивають українців.

"Всі, хто залишився в Росії, повинні розуміти, що кожен пені, витрачений в Росії, повертається в Україну у вигляді бомб та крилатих ракет, у вигляді жертв та тисяч забраних життів. Цінності є значно важливішими за гроші. А тому, якщо ми не зберігатимемо єдність та солідарність з Україною щодо цього божевільного маніяка Путіна, війна може наступною постукати у двері будь-якої країни Європейського Союзу. А може навіть і будь-якої країни світу загалом", - заявив Порошенко.

Саме тому, на його думку, весь бізнес має вийти з Росії. Також слід організувати блокаду російського експорту.

"З ембарго на російську нафту, на російський газ, російське вугілля, російську деревину та ембарго на товари машинобудування ми мали б забезпечити неймовірний, пекельний тиск на Путіна - з тим, щоб змусити його прибрати російські війська з території України. З тим, щоб зупинити вбивства українських жінок, українських дітей та людей літнього віку. З тим, щоб зупинити цю війну", - додає Порошенко.