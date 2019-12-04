Порошенко призвал лидеров ЕС продлить санкции против России

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко направил письмо в адрес президента Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Европейской солидарности".

Он подчеркнул, что в контексте Нормандской встречи в Париже 9 декабря важно сохранить единство и солидарность Евросоюза с Украиной в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность.

В связи с этим Порошенко призвал лидеров Евросоюза одобрить на следующем заседании Европейского совета политическое решение о продлении экономических санкций против России за ее продолжающуюся агрессию против Украины.

Пятый президент выразил надежду на дальнейшую личную поддержку со стороны президента Европейского совета курса на интеграцию Украины в Европейский союз.

Порошенко также поздравил Шарля Мишеля с вступлением в должность и пожелал успехов в продвижении европейской повестки дня.