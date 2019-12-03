Порошенко: сегодня нет ни одной причины возвращаться к "газовой кабале" Кремля

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко убежден, что перспективы членства Украины в НАТО недопустимо разменивать на мифический мир от Путина

Украинский парламент должен сегодня принять постановление о поддержке предоставления Плана действий относительно членства Украины в НАТО, ведь завтра в Лондоне начинает свою работу саммит глав государств-членов НАТО. Об этом автор постановления, лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления с трибуны Верховной рады.

Он отметил, что впервые за 5 лет на встрече такого уровня не будет украинского главы государства, поэтому политический сигнал от парламента чрезвычайно важен.

У нас еще остается несколько часов, чтобы послать важный месседж до Лондона. Уже завтра там собираются главы государств-членов НАТО. Впервые за 5 лет там не будет президента Украины. Хорошо, что власть смогла послать туда делегацию во главе с министром иностранных дел. ВР должна подать сигнал о том, что новый украинский парламент поддерживает вступление Украины в Альянс. Ровно как и предоставление нам Плана действий относительно членства. ПДЧ – это не только наше желание. Это – двусторонняя сделка. И если мы выполним ее, то и НАТО зобов'вязаные принять нас. Только в НАТО – надежная гарантия безопасности страны. И настоящего, надежного мира. Мы требуем поставить наше постановление в повестку дня и призываем ее поддержать. Не надо бояться Путина в Париже. Не дай Бог стратегическую перспективу членства Украины в НАТО разменять на фейковый мир с Россией! Это одна из «красных линий», которые наша политическая сила очерчивает в канун Нормандского саммита. Опубликовано Петром Порошенко Вторник, 3 декабря 2019 г.

"У нас остается лишь несколько часов, чтобы послать важный месседж Лондону. Уже завтра там собираются главы государств-членов НАТО. Впервые за 5 лет там не будет украинского президента. Но очень хорошо, что в последний момент Украина смогла послать туда делегацию во главе с министром иностранных дел", – отметил Порошенко.

Он уверен, что парламент должен защитить и поддержать украинскую позицию и продемонстрировать, что новый состав Рады поддерживает вступление Украины в НАТО включительно с Планом действий относительно членства.

"Очень нужен сигнал о том, что новый украинский парламент поддерживает вступление Украины в Альянс. Ровно как и предоставление нам Плана действий относительно членства в НАТО", – убежден Порошенко.

"ПДЧ – это не только заявка. ПДЧ – это двусторонняя сделка. Когда Украина берет на себя обязательство провести реформы, а НАТО берет на себя обязательства принять Украину. Потому что только в НАТО есть прочная гарантия безопасности страны. И только НАТО обеспечивает настоящий, надежный мир", – убежден лидер "Европейской солидарности".

Он подчеркнул, что перспективы членства Украины в НАТО недопустимо разменивать на мифический мир от Путина.

"Не надо бояться Путина в Париже. Не дай Бог стратегическую перспективу членства Украины в НАТО разменять на мифический фейковый мир по путинскому сценарию. Это одна из важнейших красных линий, которые мы обозначаем в канун нормандского саммита", – отметил Порошенко.

Также Порошенко отметил, что Украина уже пятый год не покупает российский газ, и сегодня нет ни одной причины возвращаться к "газовой кабале" Кремля.

"Пошел уже пятый год, когда Украина не покупает газ у России. Мы вполне довольны поставками газа из Европы. И сейчас нет даже минимальной необходимости снова покупать его у России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина – это и есть настоящая капитуляция", – подчеркнул Порошенко.