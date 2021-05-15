Порошенко призвал Кабмин отменить постановление о переоформлении субсидий

Постановление правительства о новом порядке оформления субсидий должно быть немедленно отменено. Субсидии должны переназначить автоматически.
Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко во время форума львовских депутатов.
По его словам, в самые тяжелые годы российской агрессии государство защищало людей путем упрощенного механизма получения субсидий.
"Мы защитили людей, в первую очередь, которые имеют ограниченные доходы, через создание эффективного механизма субсидий. Так, в частности, в пиковый 2017 год субсидии получили около 7 млн домохозяйств. Из госбюджета официально было выделено 72 млрд грн. А во время отопительного сезона 2020-21 годов субсидиями воспользовались не 7, а чуть более 2 млн домохозяйств. 4 с лишним миллиона остались без субсидий, потому что оформить их стало почти невозможно. А в госбюджете вместо 70 млрд предусмотрено лишь 36 млрд. И при этом даже Минсоцполитики потребность в субсидиях на текущий год оценили в 46 млрд грн. Напомню, что мы давали более 70", - заявил Порошенко.
Сейчас же, отмечает Порошенко, Кабинет министров обнародовал новое постановление, которым усложняется порядок оформления субсидий.
"Это означает, что беднейшие люди должны с первого мая в условиях ковида заново заполнять декларации, подавать декларации о доходах, о расходах. Особенно цинично это выглядит, что они должны лично ехать и стоять в очереди во время пандемии. Это нарушает жесткие правила безопасности, это не дает возможности избежать очереди и это смертельно опасно, особенно для пожилых людей", - убежден Порошенко.
Напомним, с мая 2021 оку в Украине изменились правила получения жилищных субсидий. Для оформления на следующий период необходимо подать новое заявление и декларацию.
Как отмечалось в сообщении Кабмина, гражданам на переоформление субсидий предоставили срок в 5 месяцев. На основании документов, поданных в течение неотопительного периода, то есть, в мае - сентябре 2021 года, жилищная субсидия будет назначена с мая 2021 года.