Порошенко закликав Кабмін скасувати постанову про переоформлення субсидій

За його словами, у найважчі роки російської агресії держава захищала людей через спрощений механізм отримання субсидій.

"Ми захистили людей, в першу чергу, які мають обмежені доходи, через створення ефективного механізму субсидій. Так, зокрема, в піковий 2017 рік субсидії отримали близько 7 млн домогосподарств. З держбюджету офіційно було виділено 72 млрд грн. А під час опалювального сезону 2020-21 років субсидіями скористалися не 7, а трохи понад 2 млн домогосподарств. 4 з лишнім мільйони залишилися без субсидій, тому що оформити їх стало майже неможливо. А в держбюджеті замість 70 млрд передбачено лише 36 млрд. І при цьому навіть Мінсоцполітики потребу в субсидіях на поточний рік оцінило в 46 млрд грн. Нагадаю, що ми давали понад 70", - заявив Порошенко.

Зараз же, наголошує Порошенко, Кабінет міністрів оприлюднив нову постанову, якою ускладнюється порядок оформлення субсидій.

"Це означає, що найбідніші люди мають з першого травня в умовах ковіду заново заповнювати декларації, подавати декларації про доходи, про видатки. Особливо цинічно це виглядає, що вони мають особисто їхати і стояти в черзі під час пандемії. Це порушує жорсткі правила безпеки, це не дає можливості уникнути черги і це смертельно небезпечно, особливо для літніх людей", - переконаний Порошенко.