Порошенко закликав Кабмін скасувати постанову про переоформлення субсидій

Постанова уряду про новий порядок оформлення субсидій має бути негайно скасована. Субсидії мають перепризначити автоматично.
Про це заявив лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко під час форуму львівських депутатів.
За його словами, у найважчі роки російської агресії держава захищала людей через спрощений механізм отримання субсидій.
"Ми захистили людей, в першу чергу, які мають обмежені доходи, через створення ефективного механізму субсидій. Так, зокрема, в піковий 2017 рік субсидії отримали близько 7 млн домогосподарств. З держбюджету офіційно було виділено 72 млрд грн. А під час опалювального сезону 2020-21 років субсидіями скористалися не 7, а трохи понад 2 млн домогосподарств. 4 з лишнім мільйони залишилися без субсидій, тому що оформити їх стало майже неможливо. А в держбюджеті замість 70 млрд передбачено лише 36 млрд. І при цьому навіть Мінсоцполітики потребу в субсидіях на поточний рік оцінило в 46 млрд грн. Нагадаю, що ми давали понад 70", - заявив Порошенко.
Зараз же, наголошує Порошенко, Кабінет міністрів оприлюднив нову постанову, якою ускладнюється порядок оформлення субсидій.
"Це означає, що найбідніші люди мають з першого травня в умовах ковіду заново заповнювати декларації, подавати декларації про доходи, про видатки. Особливо цинічно це виглядає, що вони мають особисто їхати і стояти в черзі під час пандемії. Це порушує жорсткі правила безпеки, це не дає можливості уникнути черги і це смертельно небезпечно, особливо для літніх людей", - переконаний Порошенко.
Нагадаємо, з травня 2021 оку в Україні змінилися правила отримання житлових субсидій. Для оформлення на наступний період необхідно подати нову заяву та декларацію.
Як зазначалось в повідомленні Кабміну, громадянам на переоформлення субсидій надали строк у 5 місяців. На підставі документів, поданих протягом неопалювального періоду, тобто, у травні - вересні 2021 року, житлова субсидія буде призначена з травня 2021 року.