Порошенко призвал Европу отказаться от "Северного потока-2"

Порошенко назвал газопровод "троянским конем" Кремля

Президент Украины Петр Порошенко призывает европейских партнеров отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом он написал в своем Twitter.

В частности, Порошенко назвал газопровод "троянским конем" Кремля. По его мнению, Россия использует "Северный поток-2" для того, чтобы обеспечить энергетическую и геополитическую зависимость Европы.

"Призываю наших европейских партнеров как можно быстрее избавиться от обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сомневается в сохранении транзита после запуска "Северного потока-2".

До этого коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко оценил потери от остановки транзита российского газа. Он отметил, что при остановке транзита газа экономические потери Украины составят примерно 3 млрд долларов в год. Эта сумма, в свою очередь, составляет около 3% ВВП. Он также рассказал, при каких доходах от транзита Украина не будет против газопровода "Северный поток-2".