ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Порошенко призвал европейских лидеров продлить санкции против РФ

Новости » Политика    08.11.2018 - 15:00
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Во время выступления на расширенном Саммите ЕНП Порошенко заявил об отсутствии прогресса в имплементации РФ минских договоренностей

Президент Украины Петр Порошенко призвал европейских лидеров продлить санкции против России. Об этом заявил Порошенко во время выступления на расширенном Саммите Европейской народной партии, передает РБК-Украина.

"Призвал европейских лидеров объединиться и продолжить санкции против РФ. Отсутствует прогресс в имплементации Россией минских договоренностей, обеспечении режима прекращения огня и вывода российских войск и артиллерии с территории Украины", - написал он в Twitter.

По словам президента, "нужно обеспечить прогресс в вопросе освобождения украинских заложников, которые содержатся на временно оккупированных территориях в РФ и оккупированном Крыму". Порошенко отметил, что почувствовал полную поддержку европейских лидеров в этих вопросах.

Порошенко рассказал, что во время саммита Европейской народной партии в Хельсинки говорили о вызовах, которые стоят перед Европой. В частности, поднимались темы безопасности, противодействия угрозам, развития ЕС.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск посетит Украину в начале 2019 года. 

Отметим, что президент Украины находится в Финляндии с рабочим визитом.  В ходе визита Порошенко примет участие в Конгрессе и выступит на расширенном Саммите Европейской народной партии. Также во время поездки запланированы встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Финляндии Саули Ниинистьо, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Туск: если поддерживаешь Путина, ты не христианский демократ Порошенко надеется на положительное решение по траншу от ЕС
Новости Украины ЕвросоюзРоссийская ФедерацияСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь