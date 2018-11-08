Порошенко призвал европейских лидеров продлить санкции против РФ

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Во время выступления на расширенном Саммите ЕНП Порошенко заявил об отсутствии прогресса в имплементации РФ минских договоренностей

Президент Украины Петр Порошенко призвал европейских лидеров продлить санкции против России. Об этом заявил Порошенко во время выступления на расширенном Саммите Европейской народной партии, передает РБК-Украина.

"Призвал европейских лидеров объединиться и продолжить санкции против РФ. Отсутствует прогресс в имплементации Россией минских договоренностей, обеспечении режима прекращения огня и вывода российских войск и артиллерии с территории Украины", - написал он в Twitter.

По словам президента, "нужно обеспечить прогресс в вопросе освобождения украинских заложников, которые содержатся на временно оккупированных территориях в РФ и оккупированном Крыму". Порошенко отметил, что почувствовал полную поддержку европейских лидеров в этих вопросах.

Порошенко рассказал, что во время саммита Европейской народной партии в Хельсинки говорили о вызовах, которые стоят перед Европой. В частности, поднимались темы безопасности, противодействия угрозам, развития ЕС.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск посетит Украину в начале 2019 года.

Отметим, что президент Украины находится в Финляндии с рабочим визитом. В ходе визита Порошенко примет участие в Конгрессе и выступит на расширенном Саммите Европейской народной партии. Также во время поездки запланированы встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Финляндии Саули Ниинистьо, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.