Порошенко закликав європейських лідерів продовжити санкції проти РФ

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Під час виступу на розширеному Саміті ЄНП Порошенко заявив про відсутність прогресу в імплементації РФ мінських домовленостей

Президент України Петро Порошенко закликав європейських лідерів продовжити санкції проти Росії. Про це заявив Порошенко під час виступу на розширеному Саміті Європейської народної партії, передає РБК-Україна.

"Закликав європейських лідерів об'єднатися і продовжити санкції проти РФ. Відсутній прогрес в імплементації Росією мінських домовленостей, забезпечення режиму припинення вогню і виведення російських військ і артилерії з території України", - написав він у Twitter.

За словами президента, "потрібно забезпечити прогрес у питанні звільнення українських заручників, які утримуються на тимчасово окупованих територіях в РФ і окупованому Криму". Порошенко зазначив, що відчув повну підтримку європейських лідерів у цих питаннях.

Порошенко розповів, що під час саміту Європейської народної партії в Гельсінкі говорили про виклики, які стоять перед Європою. Зокрема, піднімалися теми безпеки, протидії загрозам, розвитку ЄС.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск відвідає Україну на початку 2019 року.

Відзначимо, що президент України знаходиться у Фінляндії з робочим візитом. В ході візиту Порошенко візьме участь у Конгресі і виступить на розширеному Саміті Європейської народної партії. Також під час поїздки заплановані зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Фінляндії Саулі Ниинистьо, прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем, віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.