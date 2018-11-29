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Порошенко закликав ЄС посилити санкції проти РФ через "повзучу анексію" Азовського моря

Новини » Політика    29.11.2018 - 00:58
Порошенко закликав ЄС посилити санкції проти РФ через "повзучу анексію" Азовського моря
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент України заявив, що РФ "зазнала фіаско" у активній дезіонформаційній кампанії

Президент України Петро Порошенко подякував європейським союзникам за позицію на захист України й засудженням РФ через застосування сили проти українських моряків поблизу Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Порошенка.

Порошенко заявив. що активна глобальна дезінформаційна кампанія РФ для перекладання відповідальності на Україну зазнала фіаско.

"Активна глобальна дезінформаційна кампанія Кремля щодо перекладення відповідальності за керченський інцидент на Україну зазнала фіаско. Спільними зусиллями Президента, Уряду, Парламенту, всієї української дипломатичної машини та діаспори нам вдалося донести до міжнародного співтовариства правду про акт агресії Росії проти України, про нелюдське морське полювання на українських моряків, про чергові цинічні злочини Кремля", - повідомив Порошенко.

Також президент України заявив, що цінує консолідований заклик ЄС до Кремля про забеспечення негайного та безумовного звільнення українських моряків та кораблів й безперешкодного проходу через Керченську протоку.

"Закликаю країни ЄС перейти від декларацій до реальних кроків та вжити всіх необхідних заходів впливу на агресора, включаючи посилення санкцій, аби припинити "повзучу анексію" Росією Азовського моря та Керченської протоки і відновити територіальну цілісність України", - заявив Порошенко.

"Очікую також на рішучу консолідовану реакцію з оцінкою злочинної поведінки агресора з боку країн Великої сімки", - додав президент України.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що українські порти в Азовському морі залишаються заблокованими. Йдеться про порти Маріуполя та Бердянська, Росія блокує захід та вихід суден до цих портів. 

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