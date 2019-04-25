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Литва призвала не признавать незаконно выданные жителям ОРДЛО паспорта РФ

Новости » Политика    25.04.2019 - 17:41
Литва призвала не признавать незаконно выданные жителям ОРДЛО паспорта РФ
Иллюстративное фото (pixabay.com)

МИД Литвы строго осуждает указ президента РФ Владимира Путина

Министерство иностранных дел Литвы строго осуждает указ президента РФ Владимира Путина, которым упрощается порядок предоставления российского гражданства гражданам Украины, проживающим в ОРДЛО. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

В частности, Литва считает такое решение незаконным вмешательством во внутренние дела Украины, грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Литва призывает международное сообщество строго осудить данные неоправданные действия России, призывает не признавать незаконно выданные РФ документы и неуклонно усиливать санкции в отношении России за продолжительные нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ЕС заявил, что подписание указа Путиным об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей является посягательством на суверенитет Украины.

Государственный департамент США осуждает решение президента России Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям оккупированного Донбасса. 

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