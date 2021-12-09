Порошенко призвал не доверять Путину и тем более не идти на компромиссы

Российский президент Владимир Путин действует, исключительно исходя из своих интересов, и сейчас он мечтает о новых территориях. Поэтому международным партнерам не стоит верить главе Кремля, пытаясь договориться с ним, потому что он это воспримет только как слабость.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление пятого президента Украины, лидер "Европейской солидарности" Петра Порошенко во время онлайн конференции Совета иностранных дел США.

Петр Порошенко отметил, что стал президентом Украины в 2014 году, когда Путин захватил украинский Крым и Донбасс. Он отметил, что тогда Украина в одностороннем порядке прекратила огонь, позволяя Путину забрать свои войска с украинской земли. Однако, когда этого не произошло, через десять дней был отдан приказ о контроперации и освобождении двух третей оккупированного Донбасса. Но после этого Путин только увеличил количество российских сил на нашей территории.

"Не верьте Путину. Не недооценивайте Путина. Не пытайтесь договориться с ним, ведь вашу готовность к компромиссам он воспринимает за слабость и зайдет настолько далеко, настолько ему это позволят, - подчеркнул Петр Порошенко. - Но одновременно не бойтесь Путина. Ведь только единство, солидарность и крепость могут его остановить, так же, как мы остановили российскую агрессию в 2014-2015 годах с невероятной помощью всего Свободного мира, создав глобальную коалицию в поддержку Украины".

Лидер "Европейской солидарности" подчеркнул, что наибольшая слабость Путина заключается в его мышлении через призму сфер интересов.

"Никакой открытости, никакой честной борьбы. Он хочет иметь сферу своих интересов, это его мечта. Он не удовлетворится только Крымом или только Донбассом, и ему нужна даже не только и вся Украина, - сказал пятый президент Украины. - Он хочет повторить "Ялту". И сферу российских интересов в пределах "Ялты". И я считаю, что именно это и является "красными линиями" Путина. Путин видит "красные линии" через логику холодной войны. Вы помните его мечты относительно размера территорий, которые входят в сферы его интересов, что он контролирует. В то же время никаких "красных линий" он не видит в таких вопросах как права человека, демократия, верховенство права или добрососедство. Логика Путина заключается в отбирании территорий у своих соседей", - подчеркнул он.

Петр Порошенко по видеосвязи выступил и ответил на вопросы участников онлайн конференции Совета иностранных дел США: "Демократия или автократия: почему важна Украина?"