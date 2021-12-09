Порошенко закликав не довіряти Путіну і тим паче не йти на компроміси

Російський президент Володимир Путін діє, виключно виходячи зі своїх інтересів, і наразі він мріє про нові території. Тому міжнародним партнерам не варто вірити очільнику Кремля, намагаючись домовитися із ним, бо він це сприйме лише як слабкість.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву п’ятого президента України, лідер "Європейської солідарності" Петра Порошенка під час онлайн конференції Ради закордонних справ США.

Петро Порошенко зауважив, що став президентом України у 2014 році, коли Путін уже захопив український Крим та Донбас. Він зазначив, що тоді Україна в односторонньому порядку припинила вогонь, даючи Путіну можливість забрати свої війська з української землі. Однак, коли цього не відбулося, за десять днів був відданий наказ про контроперацію та звільнення двох третин окупованого Донбасу. Але після цього Путін лише збільшив кількість російських сил на нашій території.

"Не вірте Путіну. Не недооцінюйте Путіна. Не намагайтеся домовитися з ним, адже вашу готовність до компромісів він сприймає за слабкість і зайде настільки далеко, настільки йому це дозволять, - наголосив Петро Порошенко. - Але одночасно не бійтеся Путіна. Адже лише єдність, солідарність та міцність можуть його зупинити, так само як ми зупинили російську агресію у 2014-2015 роках з неймовірною допомогою усього Вільного світу, створивши глобальну коаліцію на підтримку України".

Лідер "Європейської солідарності" підкреслив, що найбільша слабкість Путіна полягає в його мисленні через призму сфер інтересів.

"Ніякої відкритості, ніякої чесної боротьби. Він хоче мати сферу своїх інтересів, це його мрія. Він не задовільниться лише Кримом або лише Донбасом, і йому потрібна навіть не лише й уся Україна, - сказав п’ятий президент України. - Він хоче повторити "Ялту". І сферу російських інтересів у межах "Ялти". І я вважаю, що саме це і є "червоними лініями" Путіна. Путін бачить "червоні лінії" через логіку холодної війни. Ви пам’ятаєте його мрії щодо розміру територій, які входять до сфер його інтересів, які він контролює. Водночас жодних "червоних ліній" він не бачить у таких питаннях як права людини, демократія, верховенство права або добросусідство. Логіка Путіна полягає у відбиранні територій у своїх сусідів",- підкреслив він.

Петро Порошенко по відеозв’язку виступив та відповів на запитання учасників онлайн конференції Ради закордонних справ США: "Демократія або автократія: чому важлива Україна?".