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Порошенко привіз техніку у підрозділ ППО на південь

Фото: Петр Порошенко привіз техніку у підрозділ ППО на південь (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" під час поїздки на південний фронт побували у підрозділі радіотехнічної бригади. Вона забезпечує охорону повітряного простору на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

Бійцям привезли вантажівку DAF, запасні шини, а також монітори, генератор та іншу необхідну техніку, яку замовили військові.

"Ви їх ніколи не бачите, але можливо саме ваше життя врятоване ними. Ці хлопці першими знають, коли на тому боці піднімається ворожа авіація. Вони визначають, де летить ракета чи ворожий літак, і знають як зробити так, щоб вони "впали" раніше. Щоб кожен "шахед" та С-300 приземлились не на ТЕЦ чи житловий будинок, а вибухнули в повітрі", - написав Порошенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні зранку в Херсоні лунали вибухи, однак подробиці були невідомі.

Лише за минулу добу окупанти здійснили 79 обстрілів Херсонської області. Зокрема, по Херсону ворог вдарив 9 разів.

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Петро ПорошенкоЗбройні сили України