Порошенко привез технику в подразделение ПВО на юг

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" во время поездки на южный фронт побывали в подразделении радиотехнической бригады. Она обеспечивает охрану воздушного пространства на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

Вы их никогда не видите, но возможно именно ваша жизнь спасена ими. Эти ребята первыми знают, когда на той стороне поднимается вражеская авиация. Они определяют, где летит ракета или вражеский самолет, и знают как сделать так, чтобы они "упали" раньше "Чтобы каждый "шахед" и С-300 приземлились не на ТЭЦ или жилой дом, а взорвались в воздухе", - написал Порошенко.

Бойцам привезли грузовик DAF, запасные шины, а также мониторы, генератор и другую необходимую технику, заказанную военными.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что сегодня утром в Херсоне раздавались взрывы, однако подробности были неизвестны.

Только за минувшие сутки оккупанты совершили 79 обстрелов Херсонской области. В частности, по Херсону враг ударил 9 раз.

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